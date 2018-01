Religionshistoriker: Ligestilling er den nye gud Kløften mellem Bibelen og Koranen på den ene side og mange menneskers verdensbillede og værdier på den anden bliver dybere og dybere.

Ifølge bibelsk mytologi skabte Gud manden og kvinden, og det er også som mand og kvinde, at de skal gifte sig.

Men det er længe siden, og i 2012 blev det muligt for homoseksuelle at blive gift i den danske folkekirke. Ifølge loven er det dog op til den enkelte præst, om vedkommende vil vie personer af samme køn. For et par uger siden stillede Brønshøj Kirke imidlertid det krav, at dens næste præst skal være villig til at gøre det.

Det udløste en bandbulle fra kirkens højrefløj. Men hvis jeg må iklæde mig profetens kappe, vil jeg spå, at vi får mange flere krav af den art i fremtiden, og at det ultimativt vil ende med en lovændring. En lovændring, ifølge hvilken præster lige så lidt må diskriminere homoseksuelle, som socialrådgivere og skolelærere må.

Der er meget, der taler for, at udviklingen vil gå i den retning.