Forperson for LGBT: Fjern præsters ret til at diskriminere homoseksuelle

Forleden kom det frem ved en rundspørge blandt kirkens præster foretaget af TV 2, at op imod 20 pct. af de adspurgte ikke ville vie par af samme køn. Altså hver femte præst i Danmark. Og de har opsigtsvækkende nok loven på deres side.

Den sortkjolede stand kan nemlig påberåbe sig paragraf 7a i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, der giver præster ret til at afvise at vie eller velsigne par af samme køn.

Ud over det forstemmende ved, at vi med paragraf 7a har institutionaliseret diskrimination og forskelsbehandling i et demokratisk land som Danmark, så er det mest absurde ved denne lov, at vielsen i folkekirken ikke er et af kirkens sakramenter, men derimod et borgerligt hverv, som kirken varetager på vegne af staten. Det bør sidestille præsters behandling af borgerne med alle øvrige offentligt ansattes.

Paragraf 7a er altså en verdslig undtagelseslovgivning på et område, der strengt taget er teologisk. Det svarer jo næsten til, at ansatte på motorkontoret fik lovhjemmel til at nægte at udstede nummerplader til borgere fra Lolland – alene fordi de ikke bryder sig om borgere fra den pågældende ø.

Den danske folkekirke har to sakramenter, dåben og nadveren. Det er der, hvor kirken optager sine medlemmer i sit fællesskab og formidler frelsen i Kristus, Hoc Est Corpus Christi. Sådan har det været siden 1536, hvor de lutherske tanker blev den danske kirkes grundlag.

Nadverens latinske litani blev med ét til hokuspokus, og den katolske kirke var fortid blot i det ganske land, sammen med de øvrige fem sakramenter, herunder ægteskabet, der på luthersk vis blev en verdslig sag. Af forskellige grunde, mestendels historiske, varetager kirken imidlertid stadig forskellige borgerlige hverv på vegne af det offentlige, herunder også ægteskabet, som siden 2012 har været kønsneutralt.

Alle ansatte i folkekirken er ansat af staten, og dermed er kirkeministeren, Mette Bock (LA), den øverste personaleansvarlige for præster, provster og andet kirkeligt godtfolk. Så kirkeministerens ansatte forvalter altså både teologisk bestemte sakramenter og lovbestemte borgerlige hverv som for eksempel vielser.

Allerede i 1997 konkluderede det såkaldte Thomsen-udvalg, nedsat af de danske biskopper, at der ikke er nogen vægtig teologisk grund til at nægte par af samme køn vielse i den danske folkekirke. Så hvorfor opretholde dette juridiske knæfald for en specifik gruppe statsansattes fine fornemmelser?

I min verden er det institutionaliseret diskrimination af LGBT-personer, som er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af race, seksuel orientering mv., og jeg synes, det ville klæde kirkeministeren at påtale sagen og få ryddet op i den lettere skizofrene lovgivning, der omgiver forvaltningen af det borgerlige hverv, som vielsen nu engang er.

Kirken har altid ændret sig i takt med tiden, og jeg tænker, at overgangsperioden til den fulde implementering af det kønsneutrale ægteskab i folkekirken er overstået.

Så min opfordring til kirkeministeren er helt enkel: Fjern paragraf 7a, så hver femte præst i Danmark ikke har ret til at diskriminere og forskelsbehandle LGBT-personer.