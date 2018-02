Mette Fugl om livets store nedtælling: »Det værste er, når fiskehandleren begynder at sige De og frue«

FOR ABONNENTER

Det er ikke så længe siden, jeg bildte mig ind at være blevet mildere stemt ved tanken om alderdom og død. Jeg kunne høre en fornuftens stemme, der talte mod angsten for det uundgåelige, og bildte mig ind, at livet nu og her – muligvis lidt senere – kan rumme værre ting end endelig afsked.

Eksempelvis gentagne tilbud om en dyr seniorbolig i Ørestad og dermed fornemmelsen af at blive reduceret til en kvinde, der kun ser ’Barnaby’, mens hun er iført fornuftige støttestrømper for at passe på hjertet.

Og naturligvis alle de ægte skræmmende ting, der i denne verden gør tilværelsen svær for mange. Så kom tvangstanken.

Lørdag 3. februar bliver jeg 69 år. Min mor døde, da hun var 69 år. Jeg skal leve godt 7 måneder mere for at blive ældre end hende. Min far er også død, og selv om yderst på kirkebænken er en kliché, bliver jeg plaget ved udsigten til, at jeg naturligvis også før eller siden kommer til at gå glip.