Tyskland får et ministerium for hjemve

FOR ABONNENTER

Den længe ventede tyske regering får som noget helt nyt et ministerium for hjemstavn. Det bliver et beskedent departement i det tyske indenrigsministerium. Den ansvarlige minister bliver Horst Seehofer, der siden 2008 har været ministerpræsident i Bayern og leder af det bayerske parti CSU, et såkaldt søsterparti til kansler Merkels CDU. Længere til højre end CSU kommer man ikke i etableret tysk politik.