David Trads: Putin fortjener ingen stjernestøv. Boykot VM i Rusland

Midt under den kolde krig, lige efter Sovjetunionen i 1979 havde invaderet Afghanistan, opfordrede den sovjetiske dissident Andrej Sakharov til, at Vesten skulle boykotte de olympiske lege i Moskva. Store dele af Vesten, anført af USA's præsident Jimmy Carter, bakkede hurtigt op. Derfor endte OL i 1980 som en fiasko for regimet – for da generalsekretæren, Leonid Bresjnev, holdt åbningstalen, var han frosset ude af det gode selskab.