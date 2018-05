En god uge for fuglene i Tøndermarsken - og en dårlig uge for Arktis

En god uge for...

Fuglene i Tøndermarsken. Midt i Tøndermarsken bliver 72 hektar landbrugsjord nu fri for pesticider og kunstgødning. Det er Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, der laver sin første investering på vegne af sine 668 aktionærer. Tanken er at skabe en økologisk korridor mellem Møgeltønder og Vidåen midt i et Natura 2000-område.

De første forpagtere er fundet fra Pilegården syd for Møgeltønder. Jorden skal forsyne økologiske slagtekyllinger med foder fra egne marker. »Jeg glæder mig over, at vi har investeret i vores første projekt og kommer i gang med omlægningen til økologisk drift«, udtaler bestyrelsesformand Lars-Christian Brask i en pressemeddelelse.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond solgte i perioden 1. september 2017 - 31. januar 2018 aktier for 27,3 mio. kroner. Der forventes investeret i tre-fem ejendomme i 2018 -2019.

En dårlig uge for...

Arktis. Den verdensomspændende organisation for meteorologi, WMO, har etableret et panarktisk klimaforum, der har afleveret sin prognose for sommeren: Det bliver varmere end gennemsnitligt i juni, juli og august, og der varsles mindre is end normalt for det meste af Arktis.

David Grimes, præsident for WMO, siger, at smeltende havis og permafrost samt kysterosion mest vil påvirke lokalsamfundene, men at der er tale om »vidtrækkende globale implikationer«: »Det, der sker i Arktis, bliver ikke i Arktis«. Han mener, at koordineret overvågning er afgørende vigtigt i det tyndtbefolkede og fjerne område af verden.

Samtidig efterlyser han mere viden om, hvordan tabet af is som følge af klimaforandringer påvirker verden. Arktis har to sæsoner: en lang, iset vinter på ca. 9 måneder og en kort, kølig sommer på 3 måneder. Isens tilstand påvirker alt fra transport til fiskeri, jagt, turisme og råstofudvinding.