En god dag for saudiarabiske kvinder - og en dårlig dag for japanske pendlere

En god dag for...

Saudiarabiske kvinder. Om få uger ophæves det forbud mod at føre bil, som kvinder i Saudi-Arabien hidtil har været underlagt.

Lovændringen har skabt vrede blandt mange mænd i den fundamentalistiske ørkenstat. Nogle af dem har ligefrem kastet sig ind i en kampagne på de sociale medier for at kyse kvinder fra nogensinde at sætte sig bag et rat. Mændene har prædiket deres budskab under et hashtag, der kan oversættes til ’du skal ikke køre’.

Men nu er kampagnen eksploderet mellem hænderne på dem. Kvinderne har nemlig kapret hastagget – det er anvendt over 65.000 gange på Twitter siden i mandags, skriver BBC – og bruger det nu til at poste billeder af sig selv bag rattet, saudiarabiske teoribøger, lækre biler og så videre. Sådan! Gi’ den gas, damer!

En dårlig dag for...

Japanske pendlere. Togene i Japan har ry for at være så punktlige, at man kan stille sit ur efter dem. Derfor vækker det også opsigt, når der en sjælden gang går kuk i køreplanen.

Og i fredags gik det så galt i byen Notogawa, at trafikselskabet JR West nu har udsendt en pressemeddelelse for beklage og forklare. I en minutiøs beskrivelse af hændelsesforløbet skriver JR West, at et tog ved en fejl kørte fra perron hele 25 sekunder før planmæssig afgang klokken 7.12. »De gener, vi har påført vores kunder, er fuldstændig utilgivelige«, skriver selskabet ifølge Japan Today.

»Vi vil evaluere vores indsats og bestræbe os på at forhindre, at sådan en episode kan finde sted igen«. Man forstår, at det var en tung dag for de japanske pendlere. De ville næppe overleve den kollektive trafik her i landet.