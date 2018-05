En god dag for frisørbranchen - og en dårlig dag for Pelle Hvenegaards Instagram-følgere

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for...

Frisørbranchen. Det europæiske Melodi Grand Prix er nyskabende på mange måder. Konkurrencen er et tydeligt eksempel på, at kontinentet er inkluderende og vil rumme folk langvejs fra. Her tænkes ikke så meget på bådflygtninge fra Afrika, som det franske islæt sang så flot om, men mere på Australien, der nu officielt er en del af Europa.

Og så må vi ikke glemme, at grandprixet dikterer moden det kommende år. Nu gælder det om at finde de farvede linser frem, gro hipsterskægget endnu længere og farve håret pink.

Ikke færre end 3 af 26 lande havde deltagere med pink hår, så frisørerne i Europa må se frem til at udvide åbningstiden. For slet ikke at tale om candyflossmanden i Tivoli, der kan se frem til øget salg.

En dårlig dag for...

Pelle Hvenegaards Instagram-følgere. Først erobrede han vore hjerter som ludfattige Lassefars lille søn i ’Pelle Erobreren’. Senere var han utvivlsomt med til at knuse mange hjerter som medvært på ’Fizkarlene’ på Odense Studenterradio, før han blev vært på ’Dagens Mand’, hvor ikke så få fandt ægte kærlighed og endnu flere gik ensomme hjem.

Og så blev der ellers stille omkring ham. Eller det vil sige, indtil han efter flere års venten – i september 2016 – adopterede datteren Zoe. For pludselig erobrede Pelle vore hjerter igen.

Med billeder og video på Instagram, hvor mere end 100.000 personer har fulgt den lille piges gøren og laden. Men nu skal det være slut, meddeler Hvenegaard, der ligeledes har udgivet bogen 'Kære Zoe Ukhona', der er på vej i 4. oplag.