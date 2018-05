En god uge for filmfestivalen i Cannes - og en dårlig uge for onkel-humor

En god uge for...

Filmfestivalen i Cannes.I denne uge begyndte den legendariske filmfestival i Cannes. Filmstjerner fra hele verden strømmer til Sydfrankrig, men i år må de feterede skuespillere og instruktører finde sig i nye regler. Festivalledelsen har besluttet, at det i år er forbudt at tage selfies på den røde løber. Direktør for festivalen Thierry Fremaux fortæller til flere internationale medier, at forbuddet skyldes, at det de seneste år har taget for lang tid at afvikle de obligatoriske arrangementer på den røde løber, fordi stjernerne har så travlt med at tage billeder af sig selv. »Man kommer ikke til Cannes for at se sig selv, man kommer for at se film ... og på selfies ser folk altid virkelig grimme ud«, siger Thierry Fremaux og tilføjer: »Det er også et spørgsmål om praktik. Det tager for lang tid at gå ned ad den røde løber, og de falder og snubler, fordi de ikke er opmærksomme«.

En dårlig uge for...

Onkel-humor. Den prisvindende amerikanske politolog Richard Ned Lebow fra King’s College i London deltog i sidste måned i en konference i San Francisco. Her trådte han en dag ind i en overfyldt elevator med andre akademikere, hvoraf en spurgte, hvilken etage professor Lebow skulle af på. »Lingeri-afdelingen«, svarede Lebow i et forsøg på at lave sjov med gamle dages bemandede elevatorer i stormagasiner. Desuden var det en reference til en britisk komedieserie fra 1970’erne. Hvad Lebow ikke havde taget højde for, da han kom med sin platte joke om lingeri, var, at Simona Sharoni, feminist og professor i kønsforskning, også stod i elevatoren. Hun blev så »rystet« over den »sexistiske« joke, at hun i denne uge klagede til den akademiske organisation ISA, som nu har beordret 76-årige Lebow til at undskylde joken. Det nægter han, og det kan få konsekvenser for hans karriere. Hvilken sejr for ligestillingen!