En god dag for nudister - og en dårlig dag for Nefertiti

En god dag for...

Nudister. Det er ikke altid let at forene et moderne urbant og kulturelt interesseret liv med at være nudist. De fleste steder må man ikke bare gå splitternøgen rundt på gader og stræder. Men i Paris har nudister fået bedre og bedre forhold.

Der er åbnet en restaurant for nudister – O’Naturel – og lavet et særligt område til dem i Bois de Vincennes-parken. Og i weekenden tilbød galleriet Palais de Tokyo, der ligger lige ved Eiffeltårnet, en særlig rundvisning for nudister.

Omkring 200 deltog ifølge den parisiske nudistforening, og efterfølgende var der endda cocktails på tagterrassen. Hvad turisterne i Eiffeltårnet mente om affæren og de nøgne mennesker på taget nedenunder vides ikke.

En dårlig dag for...

Nefertiti. Få kvinder fra oldtiden er mere kendte end den egyptiske dronning Nefertiti, hvis buste er en af verdenskulturens store skatte.

Derfor vakte det enorm opmærksomhed, da den britiske arkæolog Nicholas Reeves i 2015 offentliggjorde en teori om, at Nefertitis grav kunne gemme sig inde i Tutankhamons grav. Tesen var, at Tutankhamons grav oprindelig var blevet bygget til Nefertiti, og at hendes jordiske rester måske lå gemt i et hemmeligt kammer længere inde.

Interessen blev endnu større, efter at egyptiske eksperter efter en række radarundersøgelser erklærede sig »90 procent sikre« på, at der var et ekstra gravkammer. Men ak. Nu har eksperter fra Torino erklæret, at der helt sikkert ikke er noget gemt kammer. Så Nefertiti-fans må nøjes med hendes buste i Berlin.