En god dag for Karl Marx - og en dårlig dag for Dorthe Ullemose

En god dag for...

Karl Marx. Forfatteren til ’Das Kapital’ kunne i går lade sig fejre i den tyske by Trier i Rheinland-Pfalz, hvor han blev født for 200 år siden. Her blev en 4,4 meter høj statue af den tyske tænker afsløret. Statuen er lavet af bronze og betalt af Kina.

Karl Marx står som den, der sammen med Friedrich Engels udviklede den kommunistiske tankegang. Sammen forfattede de to ’Det Kommunistiske Manifest’. De omkring 200 gæster, herunder en delegation fra Kina, klappede ved afsløringen ad statuen. Men det var dog ikke alle, der kunne se ideen i at rejse en statue af Marx i byen.

De officielle taler blev akkompagneret af protestråb fra forskellige grupper, blandt andet en gruppe, der repræsenterede ofrene for kommunisme. »Vi siger ja til debat om Marx, men vi siger nej til tilbedelse«, lød det i en erklæring.

En dårlig dag for...

Dorthe Ullemose fra Dansk Folkeparti må fremover leve uden opbakning fra ’Tom Jensen’ på Facebook. Tom Jensen har ellers været flittig til at tage hendes parti og bakke op om hende i en række debatter på det sociale medie.

Men nu er profilen slettet, og i en mail til Fyns Amts Avis skriver Dorthe Ullemose, der både er folketingspolitiker og medlem af byrådet i Svendborg, at det var hendes voksne datter, der stod bag den falske profil. Det skriver Ritzau.

Politikeren har tidligere afvist at kende til en Tom Jensen og svarede »ingen kommentarer«, da avisen spurgte, om hun selv stod bag profilen. Hun skriver til avisen, at datteren oprettede profilen for at kunne forsvare moderen, når andre skrev »grimme ting« om hende. »Det er selvfølgelig ikke i orden, og derfor er den også slettet nu«, skriver hun til avisen.