En god dag for babypukkelhvalerne og en dårlig dag for seniorspindleren

En god dag for ...

Pukkelhvaler. I størstedelen af det 20. århundrede var det så som så med de gode nyheder for verdens bestand af pukkelhvaler, der bogstaveligt talt har været jaget vildt i mange år. Nye tal viser nemlig, at pukkelhvalhunner i havet omkring Antarktis de seneste år har haft stigende succes med at blive gravide, ligesom de har født flere hvalunger. Det skriver New York Times.

Det prægtige dyr, der med sine 12-16 meter i velvoksen tilstand er på størrelse med en københavnsk bybus, er i årene 2010 til 2016 blevet flittigt monitoreret. 507 hvaler har fået taget prøver af hud og spæk, og det er de tal, som nu viser, at der er et babyboom på vej.

Lidt over 60 procent af hunnerne havde nemlig et højt indhold af hormonet progesteron i deres spæk, og det indikerer graviditet. Også andre hvalarter lader til at være i fremgang. Men fordi pukkelhvaler har særlige ynglepladser, har de nemmere ved at blive gravide end f.eks. blåhvaler og finhvaler, der parrer sig på det åbne hav og derfor kan have sværere ved at finde en mage.

En dårlig dag for ...

Verdens ældste edderkop. Det er aldrig sjovt at blive stukket af en bi. Men at det ligefrem kan tage livet af en, måtte ingen ringere end verdens ældste edderkop sande, da hun i denne uge måtte stille træskoene efter – ja, et bistik.

Bag det prosaiske navn Nr. 16 gemmer sig, eller rettere gemte sig, nemlig en edderkop ud over det sædvanlige. Nr. 16 var en såkaldt tunneledderkop, og hun levede og døde i det vestlige Australien, hvor netop tunneledderkopper har været genstand for grundig forskning siden 1974.

Det er derfor, man har kunnet fastslå, at Nr. 16 blev imponerende 43 år. Ifølge eksperterne er der desuden flere grunde til, at Nr. 16 levede så længe. Dels levede hun et stilfærdigt liv – og så havde hun et lavt stofskifte. Det var altså ikke engang alderdom, der tog hende af dage.

Tunneledderkopper bliver normalt mellem 5 og 20 år. Den 43-årige seniorspindler overlevede dermed den hidtidige rekordholder for gamle edderkopper. Det var en 28-årig tarantel fra Mexico.