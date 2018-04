En god dag for Great Barrier Reef - og en dårlig dag for Kuwait

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for ...

Great Barrier Reef. En tredjedel af det berømte rev ud for det nordøstlige Australien er blevet ødelagt af den ene ulykke efter den anden – stigende havtemperatur, giftstoffer fra landbruget og en spredning af piggede søstjerner, som skader farverigdommen i dykkerparadiset. Men nu skal det være slut.

Miljøminister Josh Frydenberg lover 500 millioner australske dollars (ca. 2,3 milliarder kroner) til genopretning. Revet er standhaftigt, skriver Frydenberg på sin hjemmeside. Og med den rette investering – den største i Australiens historie på det område – skal revet reddes. Han lover bedre vandrensning i landbruget, en indsats mod piggede søstjerner og bedre overvågning af revets helbred. Greenpeace siger, at kun en indsats mod global opvarmning vil hjælpe.

En dårlig dag for ...

Kuwait. Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, opfordrer alle 170.000 filippinske gæstearbejdere i oliestaten Kuwait – ikke mindst stuepiger – til at rejse hjem. Og et midlertidigt filippinsk forbud mod at tage arbejde i Kuwait skal nu være permanent.

De to lande er gerådet i krise, efter at liget af en filippinsk barnepige først på året blev fundet i arbejdsgiverens fryser. Siden er den filippinske ambassadør i Kuwait erklæret uønsket, fordi ambassaden udsendte videoer af redningsaktioner for filippinske barnepiger på flugt fra kuwaitiske hjem.

Emiratet har udstedt en arrestordre på 3 filippinske diplomater og tilbageholdt 4 ansatte på den filippinske ambassade, fortæller tv-stationen Al-Arabiya. Nu er det tvivlsomt, om Duterte som planlagt vil besøge Kuwait.