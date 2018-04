En god dag for Harry Potter - og en dårlig dag for strandelskere

En god dag for ...

Harry Potter. Gennem årene har der været mange gode dage for den unge troldmand og hans skaber, J.K. Rowling. Alligevel må det lune, at The New York Times går helt amok i sin anmeldelse af teaterstykket ’Harry Potter and the Cursed Child’, der netop har haft premiere i USA.

Stykket »er den nye guldstandard« for underholdning på Broadway, skriver avisens anmelder Ben Brantley begejstret. Ifølge ham er stykket stort set fejlfrit og får »fem timers forestilling til at gå som et glimt i en troldmands øje«.

Stykket er gået for fulde huse i London de seneste år, og alt tyder på, at det nu bliver et hit i USA også. Billigt er det ikke. Det har kostet over 400 mio. kr. at sætte forestillingen op. Billetter i maj koster fra omkring 2.000 kr. til godt 10.000 kr. for de dyreste.

En dårlig dag for ...

Strandelskere. Mange danskere drømmer sig i de mørke måneder væk til et asiatisk tropeparadis med endeløse hvide strande. Men ud over at de lange flyture er skadeligt for miljøet, er det også så som så med de uberørte strande.

I denne uge lukker Filippinerne Boracay, landets mest kendte ferieø, i seks måneder for at rydde op efter års udledning af kloakvand.

Præsidenten kaldte stranden en ’mødding’, og det er langtfra det eneste sted i Asien, det står skidt til. Senere på året lukker Thailand stranden i Maya Bay – kendt fra filmen ’The Beach’ – i fire måneder for at rydde op og fjerne affald.

Og sidste år erklærede Indonesien en ’affaldskatastrofe’ på 61 kilometer strand i Bali. Det er mere end vejrudsigten, der skal tjekkes, før man næste gang køber billet til troperne.