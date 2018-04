En god dag for USA's nye udenrigsminister og en dårlig dag for Bill Cosby, der er dømt skyldig i overgreb på bedøvet kvinde

En god dag for...

Mike Pompeo. »Til lykke, du er godkendt som vores nye udenrigsminister. Vil du se at komme ud af landet«. Nogenlunde sådan må det have lydt i Washington sent torsdag, da det amerikanske Senat officielt godkendte den tidligere CIA-chef Mike Pompeo som udenrigsminister. En post, han overtog efter Rex Tillerson – manden, der ifølge stabschef John Kelly blev fyret, mens han sad på toilettet.

Amerikansk politik, nu om dage ... Nå, men Pompeo havde fået besked fra Trump om, at han skulle skynde sig til Bruxelles, for der var møde fredag, og vennerne i Nato skal hele tidens mindes om, at de skal se at øge deres forsvarsudgifter. Pompeo fortalte fællerne, at de får en frist indtil topmødet i juli til at levere en plan for, hvordan deres militærbidrag kommer op i gear.

Nato-mødet havde dog også andre vigtige emner på dagsordenen, blandt andet det forfrosne forhold til Rusland, ligesom Nato-deltagerne udtrykte opbakning til den afghanske præsident, Ashraf Ghani, og hans invitation til Taleban om fredsforhandlinger.

En dårlig dag for...

Bill Cosby. Det var dommens dag for den ellers så elskelige familiefar Dr. Heathcliff ’Cliff’ Huxtable fra den amerikanske sitcom ’The Cosby Show’, som tryllebandt tv-seere foran husalteret i otte sæsoner fra 1982 til 1994.

Sent torsdag blev den 80-årige skuespiller dømt skyldig i at have forgrebet sig seksuelt på en kvinde, som han først havde bedøvet. Overgrebet fandt sted for 14 år siden. Afgørelsen faldt ved et nævningeting ved retten i Norristown i Pennsylvania.

Bill Cosby er løsladt mod kaution indtil strafudmålingen, men har fået forbud mod at forlade staten. Efter at Cosby var fundet skyldig, overfusede han anklageren, som han kaldte et røvhul og tilføjede: »Jeg brækker mig over dig«.

Cosby siger, at han er uskyldig, og at kvinden havde givet sit samtykke til sex. Hans definition på samtykke er dog næppe universel. Cirka 60 andre kvinder har anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960’erne. De fleste af sagerne er dog juridisk forældede og kan derfor ikke prøves ved retten.