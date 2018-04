En god dag for ikke-vestlige indvandrere og en dårlig dag for Ronald Reagan

En god dag for...

Ikke-vestlige indvandrere. Det hører til sjældenhederne, at folketingspolitikere i almindelighed og borgerlige ministre i særdeleshed siger noget pænt om indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Hvem ville have troet, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skulle omtale »en enormt glædelig udvikling«: Hvert tredje nye job skabt mellem 2015 og 2017 – svarende til godt 40.000 mennesker – blev besat af folk med fornavne som Muhammed og Mustafa.

Men, men, men. Nu skal vi heller ikke blive for overoptimistiske, for »kvinderne halter stadigvæk alt for langt bagefter«, udtaler ministeren til Berlingske. De skal have »et kærligt skub« og nogle »mere klare og kontante krav«, siger Troels Lund Poulsen. Giv den mand et Rolex-ur.

En dårlig dag for...

Ronald Reagan. USA’s præsident fra 1981 til 1989 er endt som gidsel i en bitter strid mellem de københavnske kamphaner overborgmester Frank Jensen og forhenværende justitsminister Søren Pind. Ifølge Venstre-manden blev han lovet en buste af sit store politiske forbillede, Ronald Reagan, som modydelse for nye regler om kameraovervågning i udsatte boligkvarterer.

Overborgmesteren skulle angiveligt have sagt god for, at monumentet af den afdøde præsident kunne placeres over for busten af Franklin D. Roosevelt på Sankt Annæ Plads. Men det husker Frank Jensen intet om: »Jeg har aldrig lavet en studehandel om en Ronald Reagan-buste«, skriver han til Berlingske. Måske de to stridende parter skulle opsøge Forligsinstitutionen, der ligger på samme adresse.