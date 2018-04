En god dag for filmfans - og en dårlig for fåmælt Løkke i underholdende debat på Signe Moldes twitterprofil

En god dag for...

Filmfans. Få kvindelige filminstruktører har skabt mere debat og kontrovers end den tyske Leni Riefenstahl. Hendes film ’Olympia’ og ’Viljens triumf’ fra 1930’erne er anerkendt som filmiske mesterværker, men var samtidig rendyrket propaganda for Hitler og nazipartiet. Den dobbelthed har fulgt Riefenstahls renommé siden krigen. Riefenstahl selv døde i 2003 – i en alder af 101 år – men nu er store dele af hendes personlige arkiv blevet doneret til fotografimuseet i Berlin. Ifølge The Guardian rummer arkivet hidtil ukendt materiale og kan blandt andet kaste lys over Riefenstahls berygtede film ’Tiefland’ hvor en del af skuespillerne var romaer, der efterfølgende blev sendt i dødslejre og dræbt. Vidste Riefenstahl det – eller var hun bare naiv, som hun selv påstod?

En dårlig dag for...

Lars Løkke Rasmussen. For en statsminister, der for nylig fik en pris fra Altinget for sine evner på sociale medier, var natten til tirsdag ikke et højdepunkt. Med afsæt i en artikel i Ekstra Bladet, om at han var med som bisidder ved sin kones samtale med hendes chef, kastede statsministeren sig ud i en heftig debat med tv-værten Kristoffer Eriksen og den fiktive radiovært Kirsten Birgit. Det hele foregik på quizværten Signe Moldes twitterprofil og var stærkt underholdende. Det blev glasklart, at Lars Løkke ikke ville svare på Kristoffer Eriksens ellers ganske klare spørgsmål om, hvorvidt han havde været bisidder. Men mere generelt kan man undre sig over, om en debat med Kirsten Birgit kan være den bedste anvendelse af statsministerens tid midt om natten.