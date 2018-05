En dårlig dag for Cambridge Analytica - og en god dag for Emerdata

FOR ABONNENTER

Cambridge Analytica. Det britiske analyseselskab har angiveligt haft en fed forretning med at hjælpe snesevis af kandidater til at vinde valg i USA og Storbritannien siden 2013. Men i marts i år kom det frem, at selskabet havde høstet private data fra 87 millioner facebookbrugere om deres gøren og laden, og anklager går på, at de blev brugt til at få Donald Trump valgt til præsident i USA.