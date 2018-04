En god dag for Libyen - og en dårlig dag for Afghanistan

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for...

Libyen. Det er ikke så tit, at det nordafrikanske land, der er gået mere eller mindre i opløsning, bliver fremhævet som en model for noget som helst. Tværtimod.

Men Libyen bliver i disse dage fremhævet af USA’s nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, som en mulig model for en eventuel aftale med Nordkorea om at droppe dets atomvåben.

På den ene side giver det god mening. Det lykkedes faktisk at lave en aftale med Libyen i begyndelsen af årtusindet om at droppe dets atomprogram.

På den anden side endte Libyens daværende diktator, Moamar Gaddafi, med at blive væltet med støtte fra Vesten – og derefter brutalt dræbt. Måske ikke lige den måde, Nordkoreas leder, Kim Jong-un, drømmer om at ende sine dage på.

En dårlig dag for...

Afghanistan. Mens verdens mediemæssige opmærksomhed for længst har bevæget sig videre, fortsætter krigen og tragedierne i Afghanistan ufortrødent.

Alene i går blev mindst 36 mennesker dræbt i terrorangreb.

Et ramte en Nato-konvoj i Kandahar, mens hovedstaden blev ramt af et koordineret dobbelt-selvmordsangreb, som terrorgruppen Islamisk Stat tog ansvaret for.

Dobbeltangrebet var tilrettelagt på en måde, som synes særligt rettet mod at ramme journalister og læger: Det var timet få minutter efter det første angreb, og den anden selvmordsbomber var forklædt som en journalist. Mandagens terror-ofre er langtfra alene. Bare i det første kvartal i år blev mindst 2.258 civile ifølge FN dræbt i Afghanistan.