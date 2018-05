En god dag for førstedamen Melania Trump - og en dårlig dag for Donald Trump

En god dag for...

Melania Trump. USA’s førstedame nyder stigende opbakning fra sine landsmænd. 57 procent af amerikanerne synes godt om den slovenskfødte præsidentfrue, viser en ny CNN-måling – en stigning fra 47 procent i januar. Meningsmålingen kommer dog, samtidig med at Melania Trump har lanceret en pjece mod internetmobning, som har vist sig at være nærmest helt identisk med en pjece, som hendes forgænger, Michelle Obama, udgav i 2014. Sagen fik tirsdag talrige brugere på sociale medier til at gøre tykt grin med Melania Trump, men sagen holder hende næppe vågen om natten. I 2016 blev det opdaget, at Melania havde genbrugt passager fra en tale, som Michelle tidligere havde holdt, og den sag har tilsyneladende ikke fået færre amerikanere til at holde af hende.

En dårlig dag for...

Donald Trump. Få statsmænd må trækkes med så tykhovedede vælgere som USA’s præsident, Donald Trump. På trods af at han ved flere lejligheder har argumenteret indgående for, at han er den bedste leder, landet nogensinde har haft, har et flertal af hans landsmænd fortsat ikke fattet budskabet. Blot 41 procent mener, at Trump gør det godt som præsident, mens hele 53 procent synes, han gør det skidt, viser en CNN-måling. Dermed ligger Trumps popularitet på samme lave niveau som i marts. Et lille lyspunkt er dog, at Trump ikke længere er den mindst populære præsident på det pågældende tidspunkt i valgperioden. Jimmy Carter, der blev præsident i 1977, havde også kun opbakning fra 41 procent af befolkningen i maj 1978.