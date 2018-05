Melania Trump anklages (endnu en gang) for plagiat Førstedamens organisation 'Be Best' har udgivet en rapport, der har en yderst påfaldende lighed med en tidligere rapport fra Obama-administrationen. Samtidig gør adskillige Twitter-brugere grin med førstedamens evner som logo-designer.

Mandag lancerede USA's førstedame Melania Trump sit 'Be Best'-program, hvor hun vil lave forskellige begivenheder til gavn for amerikanske børn.

Men 'Be Best' er allerede kommet i modvind. Nærmere bestemt efter at organisationen offentliggjorde rapporten 'Talking with Kids About Being Online'.

Kritikken går på, at rapporten har en yderst påfaldende lighed med en anden rapport. Nemlig 'Net Cetera: Chatting with Kids About Being Online', som Obama-administrationen udgav i 2014.

Selv forsiderne er nærmest identiske på de to rapporter, og det var Twitter-brugeren Ryan Macc ikke sen til at opdage. Og som han lakonisk bemærker: »Dette er lidt sørgerligt«.

De to forsider er hentet fra Det Hvide Hus' hjemmeside.

Kritiseres for grafiske evner

Melania Trump er ellers en kvinde med ekstraordinære evner. Det står der i hvert fald på det visum, hun fik tilbage i 2000, da hun begyndte at date Donald Trump.

Om disse ekstraordinære evner også gælder hendes evner som grafisk designer, afslører visummet dog ikke.

Melania Trump har om ikke andet selv valgt at designe programmets logo. Hun kan lide »rene linjer« og »ville lave noget, der appelerer til børn«, skriver New York Times' journalisten Julie Davis på Twitter. Og så begyndte resten af Twitter ellers med kritikken af logoet.

A lot of troubling things have come out of the @WhiteHouse in the last 472 days but this logo design will be what keeps me up at night #bebest pic.twitter.com/9i8E0auHzQ — Stanton Adams (@stantonmadams) 7. maj 2018

Vurdér selv om førstedamens designevner er ekstraordinære her.

Logo for foreningen 'Be Best'.