Trads i en Trump-tid: Jeg savner Churchill og Orwell som aldrig før

Måske var manden distræt, måske led han af jetlag, eller måske var det bare, fordi han var englænder, at han kom til at se til den forkerte side, da han steg ud af en taxa og gik ud på Fifth Avenue i New York City søndag 13. december i 1931. En bil buldrede ind i ham, han blev trukket et stykke hen ad vejen, brækkede ribben, slog hul i hovedet – men han overlevede det uheld, som nemt kunne have kostet ham livet.