En god dag for døve metalfans – og en dårlig dag for hørende metalfans

En god dag for...

Døve metalfans. Da metalbandet Lamb of God for nylig gav koncert i Austin, var det for en gangs skyld ikke deres intense blanding af nakkesmadrende metalsubgenrer, der løb med overskrifterne. Det gjorde derimod tegnsprogstolken Lindsay Rothschild-Cross, der til daglig arbejder med døve på en high school.

Fra scenekanten fortolkede hun nemlig musikken med en indlevelsesevne og en vildskab, som de færreste metalmusikere kan mønstre.

Videoen af den ekspressive tolk gik viralt, og i weekenden udtalte frontmanden i Lamb of God, Randy Blythe, til ABC News, at han var imponeret over hendes indsats. »Lamb of God-koncerter er store følelsesmæsssige oplevelser både for os og vores fans (...) Døve fans er ingen undtagelse«, lød det fra Blythe.

En dårlig dag for...

Hørende metalfans. Han er kendt som manden, der gjorde det decideret smukt at gå på scenen med de udhulede rester af en udstoppet ugle på hovedet komplet med bar farmave og maks. kropsbehåring. Men nu er det forbi.

Sangeren i det norske metalband Kvelertak, den altid velbrølende Erlend Hjelvik, har nemlig annonceret, at han stopper som frontmand i en af den norske metalscenes mest særegne eksportsucceser.

»At skabe et succesfuldt band har været sjovt og givende, men det har også været intenst og udfordrende. Som tiden er gået, har det sat sine spor«, skriver Hjelvik på Facebook. Resten af bandet fortsætter dog, og har netop præsenteret Ivar Nikolaisen som ny sanger. Om han har tænkt sig at optræde med eller uden ugle på hovedet, må tiden vise.