En god dag for De Hvide Hjelme - og en dårlig dag for Issehoved

En god dag for ...

De Hvide Hjelme. Israel meddeler, at man har evakueret medlemmer af gruppen De Hvide Hjelme fanget i en krigszone i det sydvestlige Syrien, skriver BBC. 422 frivillige og familiemedlemmer er nu i Jordan.

Gruppen blev verdensberømt for sit hjælpearbejde i Syrien. Ifølge Syriens præsident, Bashar al-Assad, og hans russiske allierede støtter de oprørerne og har bånd til jihadister. Storbritannien har lovet at huse så mange som muligt, og det samme har angiveligt Tyskland og Canada.

De Hvide Hjelme anslår selv, at de har reddet mere end 100.000 liv under borgerkrigen. Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, siger: »Vi anerkender det modige og uselviske arbejde, som De Hvide Hjelme har gjort for at redde syrere på alle sider af konflikten«.

En dårlig dag for ...

Issehoved. Hurtigfærgen mellem Samsø og Aarhus, der opnåede en vis berømmelse, da færgen ved sin indsættelse i 2016 blev døbt ’M/F Issehoved’, har problemer. Færgen hedder i dag bare ’Issehoved’, men plages stadig af tekniske udfordringer. Den ene motor brød søndag sammen på vej til Samsø.

Direktør Hans Froholdt fra Sundbusserne, der ejer den uheldsramte færge, tager det roligt. »Der kom lidt røg, men der var ikke ild i noget.« 29. juni gik det ifølge Århus Stiftstidende også galt for ’Issehoved’, der måtte vende om med motorproblemer. 16. juli stødte færgen ind i Honnørkajen i Aarhus Havn.

Der hviler jo en forbandelse over den færge. Måske er det ikke for sent at gå tilbage til det gamle navn for at mildne gudernes vrede?