Flemming Ytzen: Japan er ved at få et udlændingeproletariat

FOR ABONNENTER

Japan er både kulturelt og etnisk et af klodens mest homogene samfund og derfor vanskeligt at blive integreret ind i. På overfladen et idealsamfund: Hvem vil ikke gerne bo i et land, der har rekordlave kriminalitetsrater, hvor der er styr på de fleste miljørelaterede udfordringer (vi glemmer lige de mange kernekraftværker og Fukushima-katastrofen i 2011 for en stund), og hvor niveauet for service og transport er forbilledligt højt, hvilket vel kompenserer for boligernes beskedne størrelser?