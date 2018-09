Dorte Hygum Sørensen: Foretagsomhedens varsomme hånd om uroen

Som var de naturens egen bobleplast, brister de ved hård berøring, men det er ikke luft, de små sortviolette brombærbolde er fyldt med. Det er en varm, sød væske, og den breder sig i munden, mens jeg undersøger nabogrenene. Fem modne bær når jeg op på i dag. En fuld håndfuld af nogle af de sidste, efter at jordbær, ribs, hindbær og solbær gavmildt har givet dag for dag, uge for uge i en lang blød bue hen over de lyse måneder.

Målt med øjet er min have 40 kvadratmeter. Når munden løber over, siger jeg alligevel 50 og fortryder det straks bagefter. For man må ikke lyve, overdrive, gøre sig til. Det blev indprentet for årtier siden, og det er bare et enkelt led i den kæde, hvormed barndommen stadig kan holde et fast greb. Selv om man har forsøgt at rive sig fri og fik hjælp af ordene i ’Lykke-Per’ til at ane omfanget af, hvad dét egentlig vil sige – for en og alle.

I morgen vil der igen være enkelte bær, men snart ikke flere. Det står i kalenderen, det ligger i duften af luften, det synes på bladenes dybgrønne toner, at sommeren tager afsked. Snart gløder skoven, og også det bliver smukt. Dét er, som det skal være.

På det yderste af en gren, der næsten er druknet i fugtigt, grønt græs, får jeg øje på et enkelt modent brombær mere, en uventet dessert. Kunne alle buskens bær tilsammen være blevet til et glas med syltetøj eller en tærte? Hvis jeg havde frosset dem ned efterhånden? Muligvis. Men i forvejen har jeg sanket andre bær til senere i syltetøjsglas og fryser, og i øvrigt er det for sent: Jeg har spist dem. I år har den her busk været til nydelse og ikke til nytte. Mens jeg tænker det, husker jeg, hvordan ingen bær gik til spilde i min morfars og mormors store have, og når efteråret kom, var hylderne i den kølige, lavloftede spisekælder fyldt med bær kogt til saft, gelé og syltetøj. Da min morfar døde –som den sidste – var der glas tilbage af ældre dato til at overleve mange vintre. For mig som barn var det en fryd, ren nydelse, at få lov til at hjælpe med at plukke, si og siden spise, mens det for den voksne kvinde må have været en nødvendighed at få det fra hånden. Alle de syltetøjsglas og også kartofler, porrer, løg og de andre grøntsager i den have havde været væsentlige bidrag til opfostringen af seks børn, og da tiderne forandrede sig, og både hun og hendes døtre begyndte at tjene deres egne penge, antog de nyttige handlinger i mange tilfælde andre former.

Nogle af de handlinger havde jeg kun foragt over for som ung. Når min mor efter otte timers arbejdsdag strøg vindueskarmene med en støveklud, ville jeg råbe til hende, at fladerne allerede var rene. Det var de. Men måske var kræfterne til at gøre noget andet brugt op? Og måske var vanen vigtig for hende? Det kan være, at hun i den bevægelse hen over vindueskarmene fordøjede sine dage og fandt ro?

Det forstår jeg først for alvor dybden af nu. Dolly Parton forstod det for længe siden. I titelnummeret på sin lp ’Coat of Many Colors’ sang hun i 1971 kærligt om moren, der fik mange lapper små til at blive til én varm frakke. Og på samme plade fortalte hun i ’Early Morning Breeze’ om en anden daglig beskæftigelse for at komme i vater i den her verden:

»Misty-eyed I look about the meadow where I stray, for it’s here I find the courage to greet the coming day«.

Hendes mor var fattig og nødt til at sy. Hun selv var nødt til at gå ud mellem blomsterne på engen for at overkomme sin frygt. Har der ikke været tilfredshed forbundet med begge handlinger? Hos pigen i ’Early Morning Breeze’ er det nyttige og det nydelsesfulde ligefrem to sider af samme mønt.