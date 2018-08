29-årig cand.psych. med vind i håret: Jeg er nået i mål med det, jeg drømte om. Men hvis jeg står stille, eksploderer alting

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har en indre motor installeret – som står og brummer i tomgang. Jeg har jagtet job, bolig, beliggenhed og er nået i mål. Her på toppen af min forestillingsverdens podium står jeg og ser ud over mine tilbagelagte bedrifter.

Nu er overdragelseskontrakt på centralt beliggende bolig og gyldne uddannelsesbeviser underskrevet.

Propperne er poppet, og tiden er kommet til at leve i det helt rette gear. Et ønskværdigt tempo. Jeg har fået timer efter fyraften. Tid til selv at snitte løgene i stedet for at købe hakkede grøntsager i klimafjendtlige plastposer i supermarkedet. Fritid. Ikke stresse derudad.

Men nu, hvor jeg har prøvet det, føles det hult. Som en dyr vin med flot etikette, der smager af stald og eddike

Og det er overraskende nok ikke godt. Slet ikke. For sporet mod de næste store mål mangler. Jeg har mistet sigtet mod et konkret omfattende projekt, som mit hjerte banker oprigtigt for.

Til gengæld har mit hjerte en dunkende mistroisk lyd. Er dette niveau nok? Godt nok? At leve drømmen. Leve livet. Det troede jeg var en form for mål. Lønmodtager. Faste afdrag. The world is my playground.

Men nu, hvor jeg har prøvet det, føles det hult. Som en dyr vin med flot etikette, der smager af stald og eddike.

Mit rastløse navlepilleri er ikke enestående. Når jeg bekender min utilfredshed til jævnaldrende, nikker de genkendende og stemmer i. Min generation voksede op i 1990’erne, og vi havde fart på. Da jeg gik i 8. klasse på Egumvejens Skole, sammensatte jeg og min studievejleder en overskuelig plan, der rakte 7 år ud i fremtiden. Planen pegede mod større mål, overrækkelser og medaljer, og jeg gik til værks med seriøs målrettethed.

I 00’ernes gymnasieklasse vænnede vi os til at tonse hen imod næste bedrift, til at arbejde hårdt, målrettet og vedholdende. Denne fremdrift er jeg skolet i – jo hurtigere og mere effektivt, des bedre. I at fokusere. Sætte af. Holde fuld fart frem mod målet. Give alt, hvad jeg har. Fik vi for travlt med at få gode karakterer og vilde vovestykker i hus? Jeg havde slet ikke tid til torsdagsfesterne eller til at kysse med 2. g-drengene, for jeg arbejdede hårdt på studentereksamens tårnhøje gennemsnit.

Min generation af folk omkring de 30 år har høje forventninger til tilværelsen

Indrømmet: Min generation af folk omkring de 30 år har høje forventninger til tilværelsen. Vi er børn af en optimistisk tid. Vi troede ikke, der var nogen grænser for, hvad vi kunne få til at ske. En lang optur. Et storhedsvanvid udi egne armbevægelser og uendelige bedrifter. At markedsværdien for vores bedrifter hele tiden skal vokse sig større, vildere, opad.

Vi har til gengæld ikke øvet os flittigt i at holde balancen, når vi stopper op og står stille.

Efter at jeg havde krydset min forestillede målstreg, skete der et lydløst kollaps af mening.

»Står på en alpetop, hvad fa’en sku’ vi egentlig her?«.

Mine lemmer spjætter formålsløst. Hvad skal jeg bruge mine ressourcer, min dedikation, mine evner-kompetencer-LinkedInprofil-elevatortale til? Rastløsheden pumper rundt i systemet. Som potentiel energi, der rasler rundt, imens jeg ødsler minutterne og timerne bort. Synes, der er skridt, som jeg allerede burde have taget, alt imens jeg står her og glaner. Jeg står fantasiløst og sparker i stenene. Mine fødder står slet ikke solidt plantet på jorden. De vil videre.

Hvilket skridt skal man tage, når man ikke kender retningen? At være uden mål giver mig myrekryb og trang til at opfinde projekter at give mig i kast med – halvmaraton, bestyrelsesposter, kronikker, at gøre noget. Noget.

Vi kan jo ikke bare producere ingenting. Gøre ingenting. For hvad er det? Her spilder vi tiden, vores potentiale forsvinder i den blå luft. Jeg er i min bedste alder. Hvorfor sagtne farten nu?

Ikke at vi ikke higer efter roen. Stilstanden. Efter rent faktisk at stå fast, og at trække vejret dybt. Vi søger mod træningslejre for stilstand. I ét væk drager vi på yogaferie i Marokko, højskoleophold på pløjemarker rundt i landet, til Silent Retreats i Østsverige, ned ad Caminoen i vandresko. For at lære os selv at være med os selv. I balance. Namaste.