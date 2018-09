En god dag for Kronprins Frederik - og en dårlig dag for en fynsk radiolytter

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Kronprins Frederik. Han var ikke mange dage over 50 år gammel, før hans krop begyndte at gøre vrøvl, og dermed rykker han et skridt nærmere det, han allerhelst vil være – en mand af folket. Sammen med ham er der nemlig mere end 615.000 danskere, som døjer med rygproblemer, skriver Ekstra Bladet.