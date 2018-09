Er asylansøgeres togtur uden billet lig med manglende vilje til integration?

FOR ABONNENTER

En formiddagsavis meddeler, at en socialdemokrat overvejer at lade togbøder få betydning for asylsøgeres mulighed for at få asyl. For disse formastelige flygtninge formaster sig igen og igen til at køre uden billet, og det udestående beløb er ifølge DSB ved at løbe op i så mange millioner, at Egon Olsen ville overveje at lægge en plan for at få fingre i dem.