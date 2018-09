Fire år efter: Hvor er de 43 forsvundne unge fra Mexico?

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

I morgen er det 4 år siden, at 43 unge studerende forsvandt sporløst i den mexicanske delstat Guerrero, og vi ved stadig ikke, hvad der blev af dem.

Når præsident Enrique Peña Nieto om 2 måneder forlader sin post, vil sagen om de unge og regeringens uduelige måde at håndtere den på stå som skamstøtte over hans embedsperiode.

26. september om aftenen begav en større flok studerende sig af sted fra flækken Ayotzinapa, hvor de læste til lærere på det lokale seminarium.

De havde kurs mod byen Iguala, hvor de tiltuskede sig en bus for at køre til Mexico By.

Anledningen var den årlige demonstration i hovedstaden 2. oktober til minde om politiets frygtelige massakre på universitetsstuderende i 1968.

Men de unge kom ikke langt. De blev stoppet af politiet, der åbnede ild mod bussen. Enkelte undslap, 6 blev dræbt og resten – de 43 – så man aldrig mere til. Ikke ét eneste spor efterlod de sig.

De 43 studerendes uvisse skæbne er stadig et åbent sår i det mexicanske samfund. Trods et utal af kommissioner, delegationer og undersøgelser står efterforskningen tilsyneladende fortsat på bar bund. Tilsyneladende, for naturligvis er der nogen, der kender sandheden, og de er ikke få.

De 43 er blevet et ætsende og skammeligt symbol på alt, hvad der er galt med Mexico

Vi ved, at både politi og militær var involveret i de unges skæbne, men vi ved ikke, hvorfor eller hvor de er nu. Vi kan blot konstatere, at der er mange, som ikke ønsker sandheden frem.

Til gengæld er der mange teorier. En er, at den lokale borgmesterfrue følte sig forstyrret af de unges larm i gaden og beordrede politiet ud for at fjerne dem.

En anden er, at politiet overlod de unge til et lokalt narkokartel ved navn Guerreros Unidos, der så slog dem ihjel og brændte ligene på en losseplads.

Ifølge regeringen er det den sande forklaring, men problemet med den er, at der ikke er fundet hverken rester af lig eller aske på lossepladsen.

Og som Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission fastslår, vil 43 lig efterlade en betydelig mængde aske.

Lokale og internationale eksperter og retsmedicinere har vandret ind og ud af Guerrero de seneste 4 år, hundredvis af mistænkte har været anholdt, og de fleste er løsladt igen.

Ifølge en FN-rapport fra foråret har politiet benyttet tortur mod de mistænkte i mindst 34 tilfælde. Adskillige vidner så også soldater på det sted, hvor de unge blev overfaldet, og de spillede en rolle,men det er uklart, hvad det var for en rolle.

Hele efterforskningen har været præget af rod, modsigelser og skjulte dagsordener, og de udenlandske retsmedicinere har klaget over, at de ikke fik adgang til relevant materiale, og at de blev fyldt med løgn af myndighederne.

De 43 unge skulle være dimitteret dette semester.

I stedet satte seminariet 43 tomme stole frem, og både deres medstuderende og de pårørende markerede forleden deres vrede ved at smide molotovcocktails ved politistationen i Iguala mens de råbte: »De forsvandt i live. I live vil vi have dem tilbage«.

Præsident Peña Nieto og hans regering går af til december efter et sviende nederlag ved valget i juli.

Årsagen til at det omnipotente Institutionelle Revolutionsparti (PRI) tabte, skal blandt andet findes i det faktum, at volden aldrig har været værre i Mexico.

De 43 studerende er en dråbe i havet ved siden af de titusindvis af drab og ’forsvindinger’, der sker hvert år, først og fremmest fra den organiserede kriminalitets side.