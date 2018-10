David Trads: Hvorfor har vi så forbandet travlt med at skubbe briterne ud?

FOR ABONNENTER

Jeg går ind på National Portrait Gallery i London for at gense et fabelagtigt oliemaleri fra 1604, som siger så meget om den europæiske fortid: Vi ser 11 alvorstunge mænd – fem englændere og seks spaniere – som netop har indgået en fredsaftale, der afsluttede 18 års blodig krig mellem England og Spanien. Freden holdt i 21 år, for i 1625 endte datidens europæiske nationer igen i krig. Sådan var det dengang: Krig, fred, krig, fred. Endeløse konflikter.