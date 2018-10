Vrede 12-talselever kan skabe rystelser

Jeg er født i 1991, halvandet år efter Berlinmurens fald. I den verden, jeg voksede op i, var tryghed og stabilitet en selvfølge. Historien var afsluttet, lød det i et brudstykke af en bogtitel af Francis Fukuyama, for med den kolde krigs afslutning havde det liberale demokrati sejret, og troen på internationalt samarbejde og ubegrænset vækst var enorm. Hvad der ledte op til dette unikke lyspunkt i verdenshistorien med dertilhørende bump på vejen, forbliver kapitler i en historiebog for mig.

I den verden, jeg voksede op i, er det nærliggende for et ungt menneske at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan forløser jeg mit potentiale blandt alle disse uanede muligheder? Svaret har runget dybt og indtrængende hos mange: Perfektionér dine karakterer, og perfektionér dig selv, for hvis du bliver nægtet adgang til fadet af godter, hvem andre kan du bebrejde end dig selv?

Det er en mentalitet, der ikke har andet mål end sin egen selvrealisering for øje, og som også i dag klæber sig til store dele af ungdommen. I sin nylige udgivelse ’Mod stjernerne’ indfanger Carsten Jensen rammende tilstanden:

»Med bagbundne hænder, frataget ungdommens adelsmærke, den idealisme, der får dem til at spørge efter nye veje for fællesskabet, stresser de (unge red.) over deres egne pauvre ansættelsesmuligheder i stedet for at bekymre sig om planetens overlevelsesmuligheder. Men tænk, hvis der fandtes 12-talspiger i vrede og globale visioner«.

Ja, tænk hvis, istemmer jeg og husker tilbage på den tid, hvor jeg selv sad på første række med armen i en 90-graders vinkel, klar til at svare på tilstrækkeligt meget til at kunne inkassere endnu en tocifret karakter. Men så slår det mig samtidig, hvilket enormt potentiale måske netop denne drift rummer. For står vi ikke her med en ungdom, der lyser af tårnhøje ambitioner og vil tilsidesætte nærmest hvad som helst for at indfri sit mål? Ingen er så disciplineret og stringent som en 12-tals elev, der står over for at få uddelt standpunktskarakterer.

Meget skidt kan siges, men skal vi tale mentaliteten op for noget, så er det, at den ikke kender sine egne begrænsninger. Jeg ved i hvert fald, at jeg på intet tidspunkt i livet har troet mere på egen formåen, end da jeg sad der på skolebænken med fingeren i vejret. Jeg ville ud og sætte mit helt unikke aftryk på verden. De mange timers pensumterperi og overaktive undervisningsdeltagelse var det, jeg så som vejen dertil.

Nej, ambitionsniveauet fejlede bestemt ikke noget, men målet var forfejlet, for det hele handlede jo kun om at forløse sig selv.

Derfor er der på sin vis noget forfriskende over klimakrisen, som i al sin utryghed rummer et spændende budskab til generationerne af præstationsryttere: Her er endelig muligheden for at få fingeren ud af navlen, for uanset hvad kommer verden til at skifte i fremtiden, og så er det da langt federe at realisere en bæredygtig fremtid for kloden end for sig selv.