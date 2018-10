David Trads Trumps leflen for saudierne fører til mord

FOR ABONNENTER

Lige siden jeg første gang så Donald Trump in action ved et vælgermøde i New Hampshire i januar 2016, har jeg betragtet ham som klodens farligste mand. Alle de værdier, som er Vestens stærkeste – respekt for demokratiet, anerkendelse af menneskerettighederne, styrken ved alliancer – er han flintrende ligeglad med. USA’s præsident er en leder med fascistiske tendenser, som i reglen hylder klodens diktatorer og håner dets demokrater.