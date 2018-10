En god dag for Stow i Ohio - og en dårlig dag for Politiets Sikkerhetstjeneste

En god dag for ...

Stow, Ohio. En lille dreng i Stow i den amerikanske delstat Ohio fik hele byens kærlighed at mærke, da det kom frem, at han var dødssyg af kræft. Byen valgte nemlig at fremskynde fejringen af julen med hele to måneder for at være sikre på, at han nåede at opleve højtiden. 11-årige Keith Burkett lider af en sjælden kræftsygdom, og hans familie valgte at julepynte deres have i september.

Ideen spredte sig til naboerne, og snart var hele byen med. 21. oktober kulminerede det med en fejring, der indbefattede både julemanden og figuren The Grinch. Stows borgmester overrakte en tapperhedsmedalje til Keith Burke. »Keith smilede fra øre til øre. Jeg kan ikke mindes, hvornår jeg sidste har set ham så glad«, siger hans mor til avisen The Independent.

En dårlig dag for ...

Politiets Sikkerhetstjeneste. Twitterdiskussionen gik højt lørdag: Var den norske efterretningstjeneste blevet hacket? Tjenesten, som er den norske pendant til PET, havde nemlig postet et billede af en haj på sin twitterprofil. Nærmere bestemt et screen dump fra computerspillet Hungry Shark Evolution. Forklaringen viste sig imidlertid at være mere familiær end fjendtlig.

Det var kommunikationschefens søn, som havde været i gang med den iPad, som hans far også bruger, når han skal styre sikkerhedstjenestens twitterprofil. Midt i spillet havde han så trykket ’Del’ ved en fejl. Kommunikationschefen understreger, at der ikke ligger følsom information på den iPad, sønnen har adgang til, men overvejer, om han alligevel skal have sin egen.