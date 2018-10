En god dag for Jan Pytlicks datter - og en dårlig dag for Donald Trump

FOR ABONNENTER

Camilla Pytlick er så dygtig til at spille håndbold, at hun indtil i går foldede sig ud for Gudme HK i landets næstbedste række. Derfor kan det kun give oplevelsen ’en god dag’ at avancere til højeste nationale niveau, sådan som det 21-årige talent nu har gjort med skiftet til Odense Håndbold, der fører ligaen.