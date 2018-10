En god dag for stressede kvinder - og en dårlig dag for Amazon

En god dag for ...

Stressede kvinder har lige fået en lille gave af forskerne ved University of Columbia. De har nemlig fundet ud af, at andelen af stresshormoner falder, hvis en kvinde lugter til sin partners uvaskede T-shirt. Forsøget involverede 96 par, mændene bar en T-shirt i 24 timer uden at bruge deodorant. Derefter blev kvinderne bedt om at snuse til en trøje, og de kvinder, som stak næsen i deres kærestes trøje, havde mindre stresshormon i blodet end dem ,som lugtede til en fremmed mands T-shirt.

Men hvad så med mændene? Ja, de stimuleres i mindre grad af dufte og reagerer mere på det, de ser. Forskerne foreslår, at en mand i stedet for at lugte til kvindens tøj kigger på det ... Her kunne man helt uvidenskabeligt foreslå, at de bare ser lidt på et billede af kæresten

En dårlig dag for ...

Amazon er for alvor ved at tabe ansigt, efter virksomheden har sat sig for at jage forbrydere og andre grimme mennesker. Amazon har udviklet et program, der kan skanne overvågningsbilleder og finde mennesker, der er efterlyst. Rekognition hedder programmet, som er ved at blive testet af politiet i byen Orlando.

Det virker bare ikke særlig godt, medmindre folk kigger lige ind i kameraet, hvilket de færreste gør, fordi kameraerne hænger højt oppe i lygtepæle. Programmet har også problemer, når billedet er godt nok. Tidligere i år viste et andet forsøg, at Rekognition udpegede 28 medlemmer af Kongressen som efterlyste kriminelle, hvilket trods alt nok er i overkanten. Programmet havde ovenikøbet en tilbøjelighed til matche sorte politikere med efterlyste.