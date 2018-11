Dorte Hygum om de mørke højtider: En flamme fra en tændstik for dem, der var

Lette fødder løb op ad trappen, lyse stemmer snakkede højt, og da fire – fem små hænder derefter ivrigt hamrede på døren, lukkede jeg op onsdag aften og så en flok øjne lyse af forventning i ugenkendelige og uhyggeligt malede ansigter.

I næste øjeblik blev blikkenes glæde afløst af tvivl og skuffelse, fordi æbler og appelsiner ikke lige var, hvad børnene håbede på. »Har du slet ikke noget slik?«, kom det forundret fra en, der var sortsværtet trold foroven og lyserød tylsprinsesse forneden.

En pose tørrede figner gjorde ingen gladere. Sådan en halloween-amatør kunne de selvfølgelig ikke bruge tid på, og få sekunder senere var de søde genfærd videre i opgangen.

Selv tog jeg min dårlige samvittighed med indenfor igen, hvor jeg tændte et lys ekstra for de løse sjæle, og er min egen sommetider en af dem?

Det er blevet vintertid med korte dage og tiltagende kulde. ’Dybt hælder året i sin gang’, som det hedder i en salme, der synges lige nu, hvor halloween er forbi, og hvor allehelgensaften og -dag er blevet markeret eller bliver det i mange kirker nu på allehelgenssøndag. Halloween er spøgelser fra de dødes rige, kunstige edderkoppespind, udklædning, slik eller ballade. Allehelgen er i nutiden en måde at mindes de døde på ved at tænde lys for dem og – i en del kirker – læse navnene på det seneste års afdøde højt.

Græskargespenster og gravlanterner har forskellig baggrund og betydning, men døden har de til fælles. Ligesom os.

Om man er troende eller ikke, og om man taler højt med andre om døden eller ej, kan traditioner med at tænde lys for de døde for nogle af os måske skabe rum til at tænke på dem, der var. Både på det gode og det svære. Og uanset om det er kort tid siden, de døde, eller der er gået enkelte eller mange år. Det tænker jeg, samtidig med at jeg trækker et tørklæde om halsen, låser døren udefra og går den halve times tid, det tager at gå hen til en bestemt gravsten på en bestemt kirkegård.

Med flammen fra en tændstik tænder jeg et lys, stiller det på stedet og står der lidt. Da jeg går derfra, oplever jeg som så mange gange før, at der helt af sig selv kommer en uforklarlig lethed over min indre dialog med det menneske, hvis navn er hugget i sten. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor det sker. Jeg tænker egentlig heller ikke over, om andre mennesker oplever noget lignende, og jeg er ikke overhovedet optaget af spiritisme. Jeg tager bare imod det og tænker, at sådan er det med os, mine døde og mig: Nogle gange er de helt ude af mine tanker. Andre gange er de helt tæt på.

Jeg bliver så glad ved tanken om, at det er i kraft af nogen før mig, efter mig og sammen med mig, at jeg er menneske

I øjeblikket debatterer forskere, om det er godt eller skidt at følge WHO’s anbefalinger om at give mennesker med særlig kompliceret sorg, forlænget sorg kaldes det også, en diagnose. Nogle mener, diagnosticering kan være positivt for den lille procentdel af alle sørgende, der er tale om. Andre mener, at den diagnose er en diagnose for meget.

Jeg ved ikke, hvem der har ret. Jeg er bare en sorgamatør med private erfaringer i, at når jeg mister, så jeg falder dybt, skal jeg tage imod dem eller det, der er parat til kærligt at gribe. Gør jeg det, bliver faldet i det mindste mere blødt.

Det var Brødrene Grimm, der skrev eventyret ’Rumleskaft’ om, hvordan trolden forsvinder, når man siger dens navn. Sorgen er ikke forsvundet ved at tale om den, som jeg har gjort denne gang, men at lytte til sorgens klange og at tale både om og med den døde, det sidste inden i mig selv, har gjort det anderledes. Det har gjort det nemmere at være sammen med de levende, ikke mindst.