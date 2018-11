En god dag for Cliff Sims – og en dårlig dag for Mira Feticu

En god dag for...

Cliff Sims ved nu, at en uduelig chef kan blive en mægtig god forretning. I hvert fald hvis chefen hedder Donald Trump, og man som Sims har været ansat både i Trumps kampagne og Det Hvide Hus’ kommunikationskontor. Sims har, skriver The New York Times, fået et ikke offentliggjort syvcifret dollarbeløb for sin kommende bog.

Bogen fortæller, lover foromtalen, hvordan Trump drømte om, at Det Hvide Hus udefra ville se ud som en velsmurt maskine, mens virkeligheden var noget mere hakkende, hvilket måske skyldtes, at stemningen var som i en hule med giftig luft, hvor alle konstant røg i struben på hinanden. Det lyder jo egentlig ikke så rart, men det endte lykkeligt. I hvert fald for Sims, der kan grine hele vejen til banken.

Og en dårlig dag for...

Mira Feticu erklærede sig i weekenden offer for en performance. Den rumænske forfatter fandt lørdag et Picasso-maleri, ’Tete d’Arlequin’, der forsvandt under et tyveri i Rotterdam i 2012. Netop dette tyveri har Feticu skrevet om, og hun fik i denne uge at vide, hvor billedet kunne findes: under et træ i det østlige Rumænien.

Der lå også et billede, historien røg ud til alle medier – denne avis inklusive – men Feticu måtte udsende et dementi. Billedet var falskt og placeret under træet af to belgiske kunstnere, der står bag projektet True Copy, en hyldest til en berygtet hollandsk kunstforfalsker. Hvor Picasso-billedet er henne, vides stadig ikke. Moderen til en af de rumænere, der blev dømt for tyveriet, har indrømmet, at hun brændte det. Men hun har senere sagt, at det ikke passede