En god dag for Lotto-entusiaster – og en dårlig dag for Dolce & Gabbana

En god dag for...

Lotto-entusiaster. Det er jo grundlæggende op ad bakke at gå op i Lotto. Alene det faktum, at chancen for at vinde er mindre end risikoen for at blive ramt af et lyn eller at taste statsministerens privatnummer ved tilfældige tryk på mobilen, burde kunne tage modet fra de fleste.

Men i Thailands hovedstad Bangkok har de spilleglade indbyggere fået et sted at gå hen for at styrke håbet om den store gevinst. Ifølge Reuters sætter flere tusind mennesker i Thailand deres lid til en gammel og kæmpestor træstamme ved templet Kunnatri Ruttharam i byens centrum.

Her gnider de spilleglade på barken i deres søgen efter de cifre, der vil blive udtrukket som vindertal i landets offentligt drevne lotteri. Lotteriet har indbragt statskassen mere end 40 milliarder baht i 2018. Det svarer til 8 milliarder danske kroner.

En dårlig dag for...

Dolce & Gabbana. Den italienske designduo har brændt nallerne på en af tidens allerfarligste kamppladser, nemlig den, som handler om identitet og kulturelle stereotyper. Balladen er opstået på det sociale medie Weibo i Kina, hvor Domenico Dolce og Steffano Gabbana har lagt tre nye videoer op for at reklamere for et modeshow.

I en af videoerne sidder en kinesisk kvinde i en fin kjole og spiser klassisk italiensk mad som spaghetti og pizza med spisepinde. Det har fået brugerne helt op i det røde felt, hvor Weibo-brugerne kalder videoerne racistiske og fyldt med forældede stereotyper.

Stormvejret har fået de to designere til at lægge sig fladt ned og poste en ny video, hvor de undskylder og lover at gøre deres bedste for at respektere og bedre forstå kinesisk kultur i fremtiden. »Vi har altid været forelskede i Kina. Vi elsker jeres kultur og har meget at lære«, siger Domenico Dolce.