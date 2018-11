En god dag for Finland – og en dårlig dag for Stammen på North Sentinel

En god dag for...

Finnerne er rykket sammen på de sociale medier, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, udtalte sig om brandene i Californien, hvor mindst 77 omkom: Angiveligt er skovbrande ikke et problem i Finland, fordi finnerne har brugt »meget tid på at rive og gøre rent og gøre noget ved det«, sagde Trump.

Nu slår finnerne fotos op, hvor de river træerne og støvsuger skovene under hashtagget #rakenews. Den finske præsident, Sauli Niinisto, har bekræftet, at han faktisk talte med Trump om emnet 11. november i Paris, rapporterer Sky News.

Men han mindes nu ikke at have sagt noget om at rive. I det sydlige Finland når sommertemperaturen op på 17 grader i gennemsnit. Om vinteren falder temperaturen ned til minus 55 i det nordlige Finland. Så klimaet spiller nok en vis rolle for, at Finland ikke plages af skovbrande.

En dårlig dag for...

De foretrækker virkelig at være i fred. En fjendtlig stamme på den uberørte ø North Sentinel har dræbt en 27-årig amerikaner, der forsøgte at gå i land på øen. Det bekræfter indisk politi onsdag over for nyhedsbureauet AFP.

Øen North Sentinel er en del af øgruppen Andamanerne i Den Bengalske Bugt sydøst for Indien. Amerikaneren John Allen Chau gik lørdag i land ifølge indisk politi. Det er i henhold til indisk lov ulovligt at forstyrre stammen. Man frygter blandt andet, at stammens møde med bakterier fra omverdenen kan få fatale konsekvenser. Øens beboere beskød amerikaneren med pile, og man fandt hans lig på stranden.

Indisk politi forsøger nu at få fat liget, så det kan bringes hjem til pårørende. Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa har ingen frivilligt forsøgt at sætte et ben på øen siden 1990’erne. Det er tidligere sket, at stammen har slået uventede gæster ihjel. I 2006 brød to fiskeres båd fri, mens den lå for anker nær øen, og fiskerne sov. Bølgerne bar båden til øens strand. Her blev fiskerne dræbt af stammen.