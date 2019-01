En god dag for håndværkerne og en dårlig dag for de rotteangste

FOR ABONNENTER

Håndværkere. Tømrere, elektrikere og vvs’ere tilhører som bekendt en faggruppe med uendelig meget i munden og forsvindende lidt på troværdighedskontoen. I øvrigt ligesom journalister, politikere, bankfolk og katolske præster. Men noget kunne tyde på, at kunden ikke altid har ret, når det kommer til samarbejdet med folket i Kansas og sikkerhedssko. Ifølge en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har gennemført for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har hver fjerde danske forbruger, der får udført opgaver mellem 10.000 og 100.000 kroner, kun en mundtlig aftale med håndværkeren. Og så kan det jo undertiden blæse lidt i vinden, om det var væggen ind til køkkenet eller badeværelset, der skulle væltes. Mange indhenter slet ikke et tilbud, viser undersøgelsen ifølge Ritzau, og 6 af 10 undlader at forsøge at forhandle sig til en bedre aftale. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvorvidt tømrersvenden husker at slå toiletbrættet ned og rydde op efter sig, men indtil kunderne selv får papirarbejdet i orden, lader vi tvivlen komme håndværkerne til gode.