God dag og dårlig dag: Det er sødt af jer at stille op, Norge, men guldet er vores

Nordmænd. Det er vanskeligt ikke at knuselske vort broderfolk mod nord. Tag nu bare Bjørn Håvard Larsen, som i dagevis har ligget i kø foran Vinmonopolet på Aker Brygge i Oslo. Her vil han være førstevælger, når de nyeste sendinger af bourgognevine frigives 7. februar. Vinmonopolet er Norges statsejede monopol på salg af drikke med en alkoholprocent over 4,75. Kædens specialbutikker lancerer drypvis de mest eksklusive flasker fra eksempelvis Champagne, Bordeaux og altså også Bourgogne. Og det er netop en sådan specialforretning, Bjørn Håvard Larsen camperer foran i sne, 5 minusgrader og en isnende blæst fra Oslofjorden, skriver avisen VG. Nordmanden har tænkt sig at spendere 75.000 kr. på vinslippet. Nogle bruger de fine franske flasker som investering, men ikke Bjørn Håvard Larsen: »Det er enkelt. Jeg lægger vinen i vinskabet, og så lader jeg den modne, og så drikker jeg den«. Skål, Norge!