Hvad skal vi egentlig bruge den slags historier til, Radio24syv?

Det virker ofte til, at Radio24syv vælger kilder ud fra, hvem der kan skabe de mest heftige kommentarspor, og prioriterer konfliktsøgende frem for oplysende journalistik.

Da Magnus Landin fredag aften placerede bolden med perfekt præcision i højre hjørne, jublede Håndbolddanmark af ham. Men de begejstrede tilskuere jublede ikke kun af ham. De jublede også af Mikkel Hansen – for det var ham, der kort forinden havde spillet en perfekt bold til Landin og dermed lagt op til målet. Han havde spillet ham god.

I håndbold handler det nemlig om at spille hinanden gode, det ved alle. Og det kunne vi godt lære lidt af ude i samfundet. Også i medierne.

Men det går det ikke altid så godt med. Slet ikke hos Radio24syv.

Jeg lytter til kanalen hver morgen, og der er meget, jeg sætter pris på. For eksempel er det befriende med de vedholdende journalister, der ikke lader politikerne slippe af sted med at tale uden om eller give ikke-svar, men stædigt afkræver forklaringer eller argumenter.

Typisk er kanalens interviews længere end på andre radiokanaler, hvilket betyder, at man ofte kommer i dybden med en sag. Det er tiltrængt.

Radio24syv er notorisk kendt for sine kritiske interviews og har ofte fået hug af sine kilder for den kritiske, provokerende stil.

Men det er selvfølgelig en bevidst strategi for kanalen, der gerne vil være den frække dreng i klassen – og det er da også helt på sin plads, når radioen kører en kampagne mod Dantaxi, der er blevet opkøbt af en kapitalfond i skattely, eller stiller Venstre til regnskab for 180 grader-vendingen i spørgsmålet om førstegangsfødende på barselsgangen.

Magtfulde aktører skal naturligvis udfordres og afkræves svar.

Men den kritiske, konfliktorienterede tilgang dominerer ofte morgenfladen på Radio24syv uanset kilden og emnet. Som når værterne inviterer Berlingskes filmanmelder Kristian Lindberg i studiet for at forsvare sin påstand om, at der historisk set har været berøringsangst over for indvandrere i dansk film.

Den præmis køber radioværterne ikke, og gennem interviewet afbryder de Lindberg adskillige gange midt i et svar og stiller unødvendigt spydige spørgsmål som »Hvad er egentlig din pointe?«.

I stedet for at gøre en indsats for at forstå, hvad Lindberg egentlig mener, virker de mere optaget af at male ham op i et hjørne, hyle ham ud af den og få ham til at modsige sig selv – hvilket i øvrigt lykkes.

Med andre ord spiller værterne deres kilde dårlig.

Med den usammenhængende argumentation og halvtossede agenda er kilderne nemme at spille dårlige og udstille som idioter

Andre gange sidder jeg med en fornemmelse af, at kanalen vælger kilder ud fra, hvem der kan skabe de mest heftige kommentarspor, snarere end ud fra, hvem der rent faktisk kan gøre lytterne klogere på et givent emne.

Som nu valget af en ansigtstatoveret, kriminel kvinde med kælegrise til en historie om danske konvertitter. Hun virker ikke ligefrem repræsentativ i sammenhængen.

På samme måde kan jeg undre mig over kriterierne for, hvilke historier de vælger at bringe – som når de laver et kritisk interview med en kvinde, der har fravalgt jordemoderkonsultationer under sine graviditeter for i stedet at lytte til sin ‘indre stemme’, eller indslaget med muslimhadende Bjarne, der ikke vil betjenes af en pige med tørklæde i Føtex.

For hvad skal vi egentlig bruge den slags historier til? Med den usammenhængende argumentation og halvtossede agenda er kilderne nemme at spille dårlige og udstille som idioter, men de bidrager ikke til andet end at grave grøfter og opildne konflikter.