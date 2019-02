En god for de ordløse og en dårlig dag for Koons

FOR ABONNENTER

Det ordløse menneske. Der findes vel ikke meget større lykke end at opdage et helt nyt behov og så få det dækket i samme øjeblik. Sådan var det at besøge hjemmesiden Emojipedia, som i denne uge kunne fortælle, at der er 230 nye emojier på vej til vores telefoner. Det er ved at være længe siden, vi kunne vælge mellem en sur og en glad smiley; de små ansigter har fået forskellig farve og alder, nu er turen kommet til at repræsentere alle lidt bedre. Næste opdatering indeholder høreapparater, kørestole, arm- og benproteser, førerhunde og blinde med stok. Og mere end 70 forskellige kombinationer af mænd og kvinder i forskellige hudfarver, der holder hinanden i hånden. Plus små fine tegninger til os, som ikke gider at skrive odder, flamingo og, nå ja... dovendyr.