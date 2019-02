En god dag for prins Nikolai, en dårlig dag for Morten Helveg Petersen

FOR ABONNENTER

Prins Nikolai. »Har De brug for en rask ung mand til et stykke manuelt arbejde«, spurgte Allan Olsen for 40 år siden i rollen som Johnny Larsen i filmen af samme navn. Ordvalget kan tænkes at have været nogenlunde det samme, da prins Nikolai – søn af prins Joachim og Alexandra – fik job hos Mikael Goldschmidt. Det er i hvert fald svært at forestille sig andet, end at han og resten af familien har været særdeles høflig i kontakten med den 62-årige ejendomsinvestor i hovedstadsområdet. Udbyttet for prins Nikolai, der har droppet sin militærkarriere, men stadig er model, er ifølge Se og Hør 32 ugentlige timer som trainee i Goldschmidts virksomhed. Opgaverne skal ifølge ugebladet tjene som forberedelse til optagelse på Copenhagen Business School efter sommerferien.