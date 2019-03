En god dag for unge kirkegængere uden kontanter og en dårlig dag for mafiaboss med kattesorger

FOR ABONNENTER

Kirkegængere. I Nexø Kirke er det meget klart, hvem målgruppen er, når kirken på Bornholm har valgt at gøre det muligt at sende penge via MobilePay: Det er de unge kirkegængere uden kontanter. Og søndag kunne DR Syd berette, at det nu er muligt at overføre penge til virtuelle kirkebøsser i mere end 700 kirker i Danmark. Indtil for få år siden var det ikke tilladt for kirkerne, men det ændrede Kirkeministeriet på i december 2016, og siden er det altså gået stærkt med kirkernes elektroniske pengeoverførelser.