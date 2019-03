En god dag for kontroversiel dommer og en dårlig for etårig dreng, der er røget i Skats net

FOR ABONNENTER

Damir Skomina. Den slovenske fodbolddommer har været europæisk elitedommer siden sæsonen 2009/2010 og har dømt en række kampe i både Champions League og Europa League. Men han næppe været mere i skudlinjen end efter onsdagens videoassisterede straffesparkskendelse i Paris, der fik stjernerne fra Paris Saint-Germain til først at bide i græsset og siden til at rase på de sociale medier. »En skændsel«, tordnede brasilianske Neymar om den kontroversielle kendelse, og selv BBC’s netkommentator måtte erkende, at hans briller skulle være meget britiske for at se en strafbar forseelse, da PSG’s Presnel Kimpembe, som havde vendt ryggen til, blev ramt på en arm, der ikke var specielt langt fra resten af kroppen. Men nu kan Skomina ånde lettet op. Det europæiske fodboldforbund fastslår, at dommeren havde handlet fuldstændig korrekt. »Forsvarspillerens arm var ikke tæt på kroppen«, fastslår Uefa. Forsvarsspillere må vel herefter konstatere, at de fremover ikke bare skal tape benskinnerne fast, inden de går på banen, men også armene?