En god dag for betjente, der snød malerityve, og en dårlig for video-deler, der kan miste sit plejebarn

Italiensk politi. En tyvebande gennemførte onsdag et velplanlagt kup mod en kirke i Ligurien i det nordvestlige Italien. I en lynoperation stormede de kirken og smadrede en montre, før de stak af med et Pieter Bruegel-maleri, som viser Jesus’ korsfæstelse. Maleriet har en anslået værdi af 26 millioner kroner, og det blev også stjålet fra kirken for 40 år siden, men senere fundet hos en kriminel. Onsdagens kunstkup var derfor en stor historie i italienske medier. I går blev det så afsløret, at politiet på forhånd havde fået et tip om kuppet, og at politifolk derfor havde udskiftet det originale maleri med en kopi. Ikke blot sidder tyvebanden nu med et værdiløst maleri – de sidder også tilbage med frygten for, at politiet kan identificere dem på de overvågningskameraer, som var blevet sat op i kirken.