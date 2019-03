Suzanne Moll: Andre lande rykker, men uligeløn skaber ikke stor refleksion hos danske politikere

FOR ABONNENTER

At google ’Equal pay day’ i Danmark er nyttesløst. Fænomenet uligeløn skaber ikke nær så stor diskussionslyst her i landet som piktogrammer i lyssignaler. Og ingen går i dag på gaden for at demonstrere imod den åbenlyst skæve fordeling af lønkronerne. Ergo står elefanten i rummet bomstille.