En god dag for miljøet og en dårlig dag for Linda Zimmer

En god dag for ...

Miljøet. Det er velkendt, at luftforureningen i storbyer dræber. Derfor er det opløftende at se, at man kan gøre noget ved det, hvis man ønsker det. Norge er gået all in på elbiler, og antallet af solgte elbiler har overhalet salget af benzin- og dieselbiler. Og nu melder Amsterdam sig også i kampen om ren luft til borgerne. Byrådet har netop besluttet at forbyde benzin- og dieselbiler i byen fra og med 2030. »Forurening er en stille dræber og er en af de største sundhedsfarer i Amsterdam«, siger byrådsmedlemmet Sharon Dijksma til The Guardian. Næste år bliver dieselbiler, der er over 15 år gamle, forbudt. Fra 2022 vil der ikke længere køre busser eller jernbanevogne, der udstøder diesel- eller benzinos, og fra 2025 gælder det også knallerter og både. Og i København ... host, host. Nå jo, der er jo både krav om partikelfilter på ældre dieseldrevne busser og lastbiler og en cykelhandlingsplan m.m.













En dårlig dag for ...

Linda Zimmer. Rengøringsassistent Linda Zimmer, 63, var sikker på, at hun hurtigt ville finde sig et nyt fast job, da hun i begyndelsen af april blev fyret. Med 25 års erfaring i at svinge gulvmoppen burde det være en smal sag. Men så kom Kerteminde Kommunes beskæftigelseskonsulenter på banen. De konkluderede, at de mange års erfaring med rengøring ikke var helt nok, skriver Fagbladet 3F. I stedet skulle hun i to ugers virksomhedspraktik hos et rengøringsfirma, før hun kunne søge arbejde.

»Jeg troede, at det var løgn. Det virkede helt hul i hovedet«, siger Linda Zimmer til fagbladet: »Jeg har mange års erfaring, og dem vil jeg ikke spilde ved at være gratis arbejdskraft for en virksomhed«.

Formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg erkender, at beslutningen om virksomhedspraktik virker »opsigtsvækkende«.